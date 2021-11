CHIVASSO. Sarà la biblioteca civica “MOviMEnte”, in piazzale XII Maggio 1944, vicino alla stazione ferroviaria (Movicentro) ad ospitare, sabato 20 novembre, alle 10.30, la presentazione del libro “La Capsula del Tempo e la Ferrovia Chivasso-Asti”, seconda fatica letteraria del verolenghese Gualtiero Marana. “L’anno scorso, in questo periodo, stavo pensando alla scrittura di un nuovo romanzo che chiudesse il cerchio delle mie esperienze, dopo La Violinista e la Torre, con l’esposizione di un momento, di un lasso di tempo, più maturo e consapevole – ha spiegato l’autore -. Ho trovato l’impulso, un giorno, quando mi ritrovai per caso a percorrere la valle di Bonvino e nell’attimo in cui mi si presentò di fronte la vecchia piccola stazione ferroviaria, quasi scomparsa sotto alla vegetazione che la stava inglobando. Il luogo era affascinante, emanava palpiti di storia. Mi sono trattenuto a lungo guardando quella costruzione e camminando, dove era possibile, sui binari arrugginiti, anche loro seminascosti dalla vegetazione. Presumevo si trattasse della ferrovia, da poco dismessa, Chivasso-Asti, ma non immaginavo, quel giorno, di trovarmi anche molto vicino alla galleria più lunga della tratta. Ero sicuro, in quel momento, che avrei raccontato della ferrovia, degli uomini che l’avevano costruita, del loro lavoro, della loro quotidianità e delle loro aspirazioni. Mi ero reso conto dell’impegno che questo avrebbe significato, ma ero anche consapevole di dover raccontare della ferrovia per contribuire a rinnovare interesse”. Alla presentazione del romanzo parteciperà il vice sindaco e Assessore alla Cultura, Tiziana Siragusa.

Per accedere alla Biblioteca sarà necessario essere muniti di Green Pass e di mascherina e all’interno della sala della presentazione dovranno essere osservate tutte le norme antiCovid vigenti.

Sempre sabato 20, ma nel pomeriggio alle 17, Gualtiero Marana presenterà il suo libro in frazione Castelrosso, nella sala conferenze di Casa Castelrosso, in piazza Assunta 15.

Commenti