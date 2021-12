CHIVASSO. Cristina Toncu, la cake designer di Chivasso morta il 2 settembre scorso in Moldavia, sarebbe deceduta per il Covid.

Lo dice l’autopsia, eseguita dai medici della clinica di Chisinau, in Moldavia, dove la trentenne si era rivolta per la fecondazione assistita. Ma i famigliari non ci stanno.