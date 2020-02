CHIVASSO. La brillante pittrice Laura Carè ha inaugurato la sua personale

Sabato 15 febbraio, presso il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c Laurà Carè, circondata da amici e persone che apprezzano la sua arte, ha inaugurato la sua mostra personale.

Splendide opere quelle prescelte dall’artista, quadri sicuramente di alto livello e di forte impatto emotivo e visivo. E tanti i complimenti ricevuti da parte di chi è intervenuto al vernissage, per la sua tecnica pittorica, per la sua mano, per la sua sensibilità artistica e la capacità di trasmettere emozioni a chi guarda i suoi quadri. Fra i presenti anche volti noti e importanti: il pittore Francesco Capello, il sindaco di Cavagnolo (il paese di Laura) Andrea Gavazza e in rappresentanza della nostra amministrazione comunale il consigliere Giovanni Scinica e il presidente del consiglio Gianni Pipino.

Contentissime di avere Laura Carè come socia di “Prisma Laboratorio Artistico” le responsabili dell’associazione, appunto. Stella Sottile, la presidente, lo ha dichiarato a chiare lettere in occasione del discorso introduttivo ufficiale. Felici di avere esposte le sue opere nel loro locale, Massimo Giuliano e Carla Scalise. Ma la più entusiasta di tutti è stata sicuramente lei, la protagonista della mostra. “In queste mie opere raffiguro la Natura non antropizzata, infatti è assente la figura umana… vado alla ricerca del simbolo – spiega la pittrice -. Sono opere eterogenee, ma collegate da un fil rouge. Importantissima è la luce, di cui faccio sempre uno studio approfondito. Spero che a chi guardi i miei quadri arrivi il fuoco, la passione che c’è dietro”.

Le opere resteranno esposte al “Caffè Firenze” fino al 10 marzo e saranno visionabili negli orari di apertura del locale. Per chi fosse interessato all’acquisto dei quadri può chiedere le informazioni necessarie ai proprietari del locale. Laura Carè, inoltre, espone in maniera permanente presso “Modulo s.a.s. di Tratzi A. & C.” sito in C.so G. Ferraris 40 a Chivasso (per informazioni e contatti 011 9102385).

