CHIVASSO. La Biogen dona al Comune 10mila mascherine

Sono state consegnate in Municipio nelle giornate di venerdì 15 e di lunedì 18 maggio, 5 mila, delle 10 mila mascherine, donate da Biogen Chivasso Srl, società che si occupa della produzione di energia da fonti rinnovabili a biomassa liquida in città.

Presente alla consegna, il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, che ha manifestato tutta la sua gratitudine nei confronti dell’azienda. “Si tratta di una donazione importante per la nostra città – ha dichiarato -. Sono veramente grato alla Biogen per il gesto di solidarietà. In questo modo, in pochi giorni, grazie anche agli aiuti arrivati dalla città nostra gemella di Przemysl, abbiamo la disponibilità di 15.600 mascherine, che superano di gran lunga il numero dei nuclei familiari presenti a Chivasso”.

Il primo cittadino ha anche fatto sapere che le mascherine donate verranno inviate, tramite Poste Italiane, nelle buche delle lettere di tutti i chivassesi insieme a quelle della Regione Piemonte. “Ogni famiglia chivassese vedrà recapitarsi a casa tre mascherine. Naturalmente, rinnovo il mio invito alla prudenza e ribadisco la necessità di prestare la massima attenzione durante le uscite, di rispettare il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti”.

