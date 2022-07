Paola Sartori è socia CAI e dedica il suo tempo libero alla cura e conservazione della Biblioteca dell’associazione, che si trova presso la sede della sezione chivassese, in via del Castello 8.

“In Biblioteca sono attualmente a disposizione dei soci circa 1700 libri. Nelle guide, nei romanzi e nei manuali sono trattati praticamente tutti gli argomenti relativi alla cultura alpina. E poi vi sono riviste, attuali ed antiche, cartine topografiche, audiovisivi e tanto altro ancora. Troviamo volumi di Documentazione Storica, Biografie, Racconti, Romanzi, Libri Fotografici, Flora, Fauna, Guide di Escursionismo, Alpinismo, Ghiaccio, Cicloescursionismo, Palestra Roccia, SciAlpinismo, Racchette neve, Speleologia e Manuali vari a completamento dei vari corsi organizzati per i nostri soci – spiega Paola –. La Biblioteca è nata con la fondazione della sezione e quindi troviamo, al suo interno, anche titoli storici come ‘Grivola e Gran Paradiso’ di Giovanni Bobba (1892) e ‘Il Monte Cervino’ di Guido Rey (1926), per citarne giusto un paio”.

Quasi tutte le sezioni del CAI possiedono una biblioteca, e da qui è nata l’idea di gestire tutti i beni come un patrimonio collettivo del CAI, sebbene distribuito in tante realtà periferiche. Si è così partiti alla ricerca di uno strumento adeguato ai tempi, alla catalogazione partecipata e condivisa on-line del patrimonio librario e non solo (anche fotografie, raccolte iconografiche, film documentari e archivi). Nel 1996 è nato BiblioCAI, un progetto promosso dalla Biblioteca Nazionale di Torino, dalla Biblioteca della Montagna della SAT e dal Film Festival Internazionale della Montagna di Trento, con la collaborazione delle Biblioteche delle Sezioni CAI.

Con il tempo il programma si è evoluto ed è oggi a disposizione di operatori e soci CAI, gratuitamente, con l’utilizzo del CAISiDoc (Sistema Documentario dei beni culturali del Club Alpino Italiano).

La Sezione di Chivasso ha aderito al progetto nell’ottobre 2013, e oggi vi collaborarono i soci Paola Sartori, Giovanna Fornasini e Bruno Rebora, in continuità del lavoro intrapreso precedentemente da Mirella Caprino, che già aveva iniziato il grande lavoro di catalogazione, prima ancora studiata e avviata da Franca e Silvio Alberelli e Fabio Samartinaro.

“Al momento il gruppo di lavoro è composto da 4 soci: Bruno Rebora (Responsabile dell’Archivio Storico e Riviste) coadiuvato da Paolo Vettori, e da me (Responsabile della Registrazione e Catalogazione Libri) aiutata da Carla Maria Monti. Ma qualsiasi socio, amante dei libri, della montagna e con un po’ di tempo libero può aggiungersi al team. Più che un gruppo di lavoro il nostro è un gruppo di amici. Si parla, si scherza, ci si scambia informazioni e pareri per nuove idee future. Ci troviamo ogni settimana, al martedì mattina in sede” afferma la Sartori.

Chi volesse saperne di più può visitare il sito www.caichivasso.it

Commenti