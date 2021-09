Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. “Pubblico un video al giorno, ma non conosco l’ansia. Non ho paura di essere dimenticato. Il mio sogno è fare l’attore e, per questo, studio recitazione e lingua Inglese. Ho sfilato sul Red Carpet di Venezia, vorrei tornarci come protagonista di un film. Muto? Potrebbe essere un’idea”.