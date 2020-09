CHIVASSO. Karen Corato all’esordio con il suo primo libro

“Delitto su romanzo” è il titolo del primo libro scritto dall’esordiente Karen Corato, una giovane ragazza di 31 anni che dal 2010 abita nella nostra Chivasso.

Durante il periodo della scuola media, grazie alla sua professoressa Daniela Re, si è appassionata alla letteratura. “Ero molto chiusa in me stessa, preferivo passare il tempo a leggere piuttosto che uscire e a forza di divorare libri ho imparato a scrivere senza fare corsi, da autodidatta. Ringrazio davvero tanto la mia professoressa e, tra l’altro, lei è stata una delle prime a cui ho dato il libro, successivamente alla pubblicazione. Era sorpresa e felice per me – racconta Karen -. Gli unici a cui ho fatto leggere il testo prima di pubblicarlo sono stati, invece, mio marito e la mia migliore amica. Sono fra le persone più obiettive che conosca e le ho scelte per questa ragione. Però la prima ad aver saputo del libro e ad averlo letto, dopo che la casa editrice me l’aveva approvato, è stata la mia mamma” racconta ancora.

Karen Corato ci racconta anche che quando doveva trovare un editore, su consiglio della migliore amica e già scrittrice Patrizia De Grazia, ha provato a contattare la casa editrice “BookSprint Edizioni”. “Con mia grande sorpresa hanno accettato subito di pubblicare il manoscritto, dopo soli tre mesi dal momento in cui avevo inviato il testo mi hanno contattata per darmi la bella notizia. Sono stati gentilissimi ed hanno apportato pochissime modifiche al testo, facendomi anche molto complimenti. Questo, per me, rappresenta motivo di orgoglio – ci spiega sorridendo -. Spero di continuare a pubblicare con loro anche miei eventuali futuri libri”. Ha iniziato a scrivere la sua opera circa un anno e mezzo fa, l’ha letto e riletto e ancora riletto… ci confessa di non essere ancora del tutto convinta del risultato nemmeno oggi, ma dato tutti i complimenti ricevuti si è un po’ tranquillizzata al riguardo. Ci spiega che l’idea del libro è nata da un ricordo passato di quando la professoressa aveva dato, a lei e ai suoi compagni, il compito di descrivere un immaginario delitto accaduto a scuola. “La mia protagonista si chiama Nicole Molinari, scrive questo racconto che poi sparisce nel nulla e a scuola avviene realmente ciò che lei aveva narrato nel testo. Diventa così la sospettata numero uno. Ad indagare ci sarà l’altro protagonista, il commissario Lorenzo De Luca e grazie a lui si scoprirà il vero colpevole – ci spiega Karen -. Il personaggio di Nicole si ispira a me a mia mamma, quello di Lorenzo a mio marito… anche se lui dice di rispecchiarsi di più in uno degli altri” racconta ridendo.

“Delitto su romanzo” è uscito, ad agosto 2020, sia in formato cartaceo che digitale. Quest’ultimo lo si può acquistare sul sito della casa editrice, ma anche su Amazon e su qualsiasi altro portale web. Il cartaceo è, invece, possibile trovarlo alla “Mondadori” di Chivasso e Torino.

