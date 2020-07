CHIVASSO. Julio Trujillo porta la “movida latina” a Chivasso con la sua “Tremenda Gozadera”

Julio Trujillo, nativo del Perù ma residente a Rondissone e ormai in Italia da vent’anni, fa parte della scuola di ballo “Dance ABC Dance” ed è un ottimo ballerino di danze caraibiche. “La mia specialità è la Salsa e giro spesso l’Europa per ballare. Inoltre sono molto conosciuto in Perù, il mio paese di origine, e questa notorietà deriva dal fatto che il mio maestro Juan Matos, uno dei migliori al mondo per la Salsa, mi ha chiesto di entrare a far parte del suo gruppo di ballo chiamato “Fogarate” – ci spiega -. Ho deciso di portare un po’ di America Latina nell’estate chivassese e ho proposto alla proprietaria de ‘LaTola’ di via Orti 40, Barbara Vaira, di organizzare una serie di eventi’.

E Julio ci è davvero riuscito a far assaporare un po’ di Sud America alla nostra città. Domenica 5 luglio, il suo primo evento della serie “Tremenda Gozadera” è stato un successone. “Mi aspettavo una sessantina di persone, ma ne sono arrivate più di duecento… abbiamo seguito tutte le norme di legge relative alla prevenzione del Covid, ovviamente – spiega -. Ho organizzato un apericena latino dove tutti erano rigorosamente seduti e serviti a tavola dai camerieri. Ci sono state esibizioni di ballo di alcuni ballerini della ‘Dance ABC Dance’ fra cui grandi maestri come Antonella Ciccarelli, Giacomo Micalizzi e la divina Laura Ullio. Ad animare la serata Jesùs Arredondo, in arte Dr Rumba, animatore appunto, e uno dei più noti dj del settore, Fabio Guidoccio in arte Dj Fabietto. Ad occuparsi dei cocktail Massimo Mottola del ‘Lido 2.0’ e come fotografa Giulia Tonello”.

Prossimo appuntamento con “Tremenda Gozadera” sabato 18 luglio ore 20.00…. stavolta cena latina. “Sarà una serata bomba con ospiti internazionali” ci anticipa Julio Trujillo. Dopo due settimane ci sarà nuovamente l’apericena domenicale e così via per tutta l’estate, alternando sabati e domeniche, cene e apericena, ogni quindici giorni. Per informazioni pagina Facebook “Tremenda Gozadera” oppure 3206228556 – 0119102855. .

