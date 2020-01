CHIVASSO. John Ashfield, il made in Italy distinto a Chivasso

Giovanissimo, a soli 24 anni, dopo un’esperienza triennale come commesso John Ashfield, a settembre 2018 Massimiliano Arietti Colla ha rilevato l’attività diventando titolare dell’atelier in piazza del Popolo 14 con mille idee e tanta voglia di fare, ma anche serietà e competenza essenziali per un imprenditore di successo.

Come nasce la passione per il mondo John Ashfield?

“Avevo 15 anni quando ho messo piede per la prima volta in questo negozio su proposta di mia madre per cercare un abito adatto a una cerimonia – racconta Massimiliano – . Non volevo entrare, ero convinto che non ci fossero vestiti adatti a un ragazzo della mia età e invece sono uscito con buste piene di articoli, avrei comprato tutto perché ogni capo che provavo vestiva bene e mi piaceva la nuova immagine che mi dava pur mantenendo la freschezza della mia giovane età”.

Tra i clienti affezionati ci sono molti giovani?

“Il target è dai 35 anni in su, ma realizziamo anche abiti per giovanissimi, magari sotto forma di regalo da parte di un familiare, e mi è capitato di ricevere i complimenti da ragazzi della mia età che hanno fatto un figurone alle feste con i nostri abiti”.

Siete specializzati nella realizzazione di capi su misura. Quali sono gli abiti maggiormente richiesti?

La linea uomo è personalizzabile su misura grazie alla collaborazione con i nostri due laboratori, uno specializzato in camiceria e l’altro in sartoria. Il su misura viene richiesto maggiormente per gli abiti da cerimonia. Personalmente amo molto lavorare con gli sposi e riuscire ad accontentarli anche nei dettagli. Mi piace saper consigliare un accessorio o un particolare che rende l’abito originale e unico, pur seguendo il gusto personale del cliente”.

Non solo John Ashfield, nell’atelier chivassese vengono proposte anche altre firme made in Italy.

“Partecipo spesso a fiere sul territorio per scovare le ultime collezioni delle firme di tendenza, in particolare Pitti Uomo. La ricerca è minuziosa per garantire sempre ai nostri clienti la qualità del made in Italy e soltanto made in Italy”.

Cosa differenzia il marchio John Ashfield?

La vestibilità perfetta e l’ottimo rapporto qualità prezzo, caratteristica che cerchiamo di mantenere anche nella scelta degli articoli degli altri marchi di cui siamo rivenditori. La qualità è quella delle grandi firme ma nei costi, a differenza di altri atelier, cerchiamo di essere accessibili a tutti i clienti sensibili al pregio delle stoffe e dei materiali accessori”.

Qual è la direzione per il prossimo futuro?

Mi piacerebbe col tempo arrivare a collaborare direttamente con la casa madre John Ashfield nelle scelte di produzione e di design, valorizzando i gusti dei clienti che negli anni ho imparato ad ascoltare e a soddisfare”.

Commenti