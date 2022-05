Ivan Bakovic è un giovane chef, classe 1990, nato nella ex Jugoslavia e trasferitosi a soli 2 anni, con la famiglia, prima a Torino e poi a Chivasso, per scappare dalla guerra.

Da piccolo racconta di essere stato un bimbo sveglio, un po’ sulle sue, per nulla casinista e a cui piaceva studiare. Per parecchi anni ha sognato di fare il calciatore da grande, ma crescendo si è reso conto che sarebbe stata una strada non percorribile.

