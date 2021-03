CHIVASSO. Isole ecologiche di via Togliatti trasformate in immondezzaio di tutta la città: possibile che nessuno intervenga?

Le isole ecologiche del quartiere Borgo Sud Est di Chivasso, in via Togliatti e in viale Vigili del Fuoco, sono un “immondezzaio” della città. Nel vero e proprio senso della parola.

I residenti del quartiere non sanno più cosa inventarsi ormai per far intervenire l’amministrazione comunale. Le hanno provate tutte: [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti