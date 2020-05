CHIVASSO. Intesa Sanpaolo dona all’AslTo4 600mila euro

Intesa Sanpaolo interviene con due nuove donazioni, in Piemonte, per far fronte all’emergenza coronavirus nell’ambito dei 100 milioni di euro messi a disposizione della sanità italiana.

All’Asl Torino 3 sono destinati 540mila euro per l’acquisto di strumentazione e reagenti necessari alla produzione di kit diagnostici Covid-19.

All’Asl Torino 4, invece, sono stati erogati 600mila euro per l’acquisto di attrezzature sanitarie, tra cui 11 ventilatori. Nelle scorse settimane, Intesa Sanpaolo aveva già sostenuto la realizzazione di un nuovo laboratorio di diagnostica e screening Covid-19, a disposizione della Regione Piemonte, con uno stanziamento di 600mila euro.

“Con istituzioni, cittadini e imprese condividiamo l’obiettivo di superare la paura per l’emergenza e di far rinascere la fiducia. Il Piemonte è la seconda regione italiana più colpita dalla pandemia – sottolinea il direttore Teresio Testa, responsabile Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo – e la solidarietà espressa dal nostro Gruppo si accompagna al fermo proposito di far ripartire al più presto e in sicurezza un territorio in cui affondiamo le nostre radici. In ogni fase siamo stati e saremo a fianco della Regione, delle sue imprese e delle famiglie, con tutto il supporto possibile”.

