CHIVASSO. Insieme per Matilde. Anche contro il Covid-19.

Nonostante il Covid-19 abbia oscurato diversi giorni della nostra quotidianità, ciò non ha mai spento l’entusiasmo e la volontà delle associazioni che hanno continuato ad adoperarsi per aiutare il prossimo. Una in particolare tra queste, ha proseguito nel suo impegno costante ed è Insieme per Matilde, una onlus “speciale” che è riuscita ad andare oltre la tempesta, seminando dei bellissimi fiori e dando così vita ad un nuovo progetto a supporto degli ospedali, delle case di cura e delle famiglie con bimbi disabili.

Il progetto denominato “Un aiuto per Covid-19” è nato per andare incontro alle loro necessità e come una grande macchina organizzativa, composta da persone e associazioni si è attivata per procurarsi il materiale e i fondi utili. “Per il reperimento di parte dei fondi necessari è stato prezioso il sostegno dell’associazione onlus N.O.I. Nord – Ovest insieme di Unicredit e l’interesse e la celerità mostrata dal Direttore Tommaso Continanza dell’agenzia di Montanaro – racconta emozionata Elena Abbate, la mamma di Margherita e Matilde – Poi in seguito, per reperire una parte dei dpi necessari ci siamo rivolti alla Farmacia Saroglia di Brandizzo e alla Farmacia Fasano di Ivrea, con il quale abbiamo supportato la casa di riposo Piccola Lourdes di Brandizzo e il Presidio Socio Assistenziale di Bosconero ed invece per il trasporto e la ricerca di altri dpi abbiamo potuto appoggiarci sul sostegno della Hope Running di Chivasso, i cui volontari si sono spesi con fatica e impegno incredibili. Grazie a loro abbiamo potuto aiutare gli operatori dell’Hospice di Foglizzo assistito dalla Coop e il reparto Covid-19 dell’ospedale Maria Vittoria di Torino. – aggiunge ancora Elena e conclude – Inoltre abbiamo accolto 30 richieste di famiglie con bimbi speciali e grazie alla collaborazione con la farmacia Croce di Chivasso abbiamo inviato loro il kit famiglie speciali, costituito da mascherine, gel disinfettante, spray idroalcolico e dal libro sulla disabilità intitolato “Nel mare del caso” di Nuti. Un modo per sentirsi tutti più uniti, nonostante il periodo ci abbia costretti alla distanza, perché solo Insieme si può”.

Ma al fianco del nuovo progetto, proseguono anche i progetti programmati per il 2020 che con determinazione e costanza non si sono fermati neanche davanti al Covid-19… Una Farmacia per te, Muoviamoci Insieme, Un assistente per te, una tata per te, un ausilio per te o shiatsu, una piccola parte tra gli altri in via di strutturazione e che continueranno ad essere possibili anche grazie alle donazioni o al 5*1000.

Insomma una vera maratona di solidarietà quella compiuta da Insieme per Matilde, che come sempre è stata capace di guardare un po’ più in là, tra gli occhi di quei bimbi speciali o nel cuore di chi ha vissuto un momento di difficoltà, semplicemente provando ad essere una splendida soluzione in un contesto davvero problematico.

