CHIVASSO. Insieme ce la possiamo fare a superare la pandemia

Comportarsi in modo responsabile significa, tra le altre cose, saper prevedere le conseguenze delle proprie azioni e quindi muoversi socialmente in modo corretto, rispettando sé stessi, gli altri e l’ambiente in cui ci troviamo, con la consapevolezza che il nostro buon esempio prescinde da quello degli altri. Ora, in un momento delicato come questo, se vogliamo che la comunità scolastica possa assolvere senza interruzioni il proprio dovere di formare cittadini consapevoli, occorre che tutti gli attori coinvolti, dirigenti, docenti, personale e, soprattutto, i ragazzi, si comportino con grande senso di responsabilità. Occorre che noi docenti, prima ancora dei fatidici corsi di recupero, ci concentriamo a strutturare percorsi condivisi di responsabilizzazione dei ragazzi, al netto di quel mai sopito turbamento di non aver potuto bocciare chi, onestamente, se lo sarebbe pure meritato. Non sarà facile. Un po’ perché il comportamento responsabile per lo più implica sacrifici e rinunce che i ragazzi mal digeriscono, e un po’ perché, sinceramente, il mondo propone loro modelli di adulti il cui senso di responsabilità è appena al di sopra di quello del mio pesce rosso. Ma ce la possiamo fare.

Sono ottimista. Intanto perché, comunque, tante famiglie hanno lavorato e faticato, giorno dopo giorno, per crescere figli responsabili ed indipendenti; poi, perché, laddove i genitori hanno preferito fare finta di niente, sono intervenute infinite moltitudini di insegnanti, di ogni ordine e grado, ad aiutare ragazzi persi nella loro incapacità di essere autonomi e quindi arrabbiati con il mondo intero; e, in ultimo, perché, anche questa volta, alla fine, i docenti qualcosa per i loro studenti se lo inventeranno, considerato che i ragazzi meritano la fiducia di noi adulti e non una campana di vetro da cui osservarli senza interferire. Certo, qualcuno trasgredirà, ci mancherebbe, ma educare alla vita significa far capire ai ragazzi che le norme esistono e che non rispettarle può implicare sanzioni. Lo capiranno e, insieme, ce la possiamo fare a superare anche la pandemia. Non ce la potremmo fare con quelli che, ad un certo punto dell’estate, hanno iniziato a scrivere sui social improbabili diffide contro chiunque osasse allontanare da scuola i propri figli, eventualmente febbricitanti: come se un post sui social valesse quanto un incisione sulle tavole di Mosè.

Non ce la potremmo fare con quegli altri che, poco tempo dopo, sempre sulle pagine sacre dei social, hanno seriamente immaginato il proprio figlioletto il primo giorno di scuola, solo nel banco (naturalmente a rotelle), ovviamente traumatizzato dalla spaventosa visione di bimbi mascherati, perché i videogiochi in cui scannava orchi mostruosi gli facevano un baffo, ma un coetaneo mascherato… vuoi mettere? Che cosa altro esiste di più orribile? (E aspetta che incontri un dentista…). Il poverino, in comprensibile (?!) stato di choc, vorrebbe piangere, ma viene immediatamente e duramente redarguito da una maestra, anche lei mascherata, al cui confronto Crudelia Demon sembra Santa Maria Goretti, che gli ricorda che è vietato strofinarsi gli occhi. Non ce la potremmo fare con quelli per i quali gli insegnanti sono per lo più fannulloni, fanno i furbetti per non lavorare, non come il muratore che conoscono loro, quello che prende poco perché non è italiano, che puoi pagare in nero perché ha bisogno di lavorare, e che devi solo avere un po’ di pazienza perché fa un altro lavoro e quindi bisogna aspettare che lo mettano in cassa integrazione. Per fortuna che sono adulti perché con loro non ce la potremmo mai fare a superare la pandemia: di fronte alla stupidità umana siamo sì terribilmente fragili. Tutti. Non solo noi docenti attempati.

Commenti