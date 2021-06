Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 giugno, presso il piazzale della biblioteca “Movimente” di Chivasso. L’operaio di una ditta campana che sta eseguendo lavori di posa di cavi sulla linea ferroviaria chivassese è rimasto ferito durante lo scaricamento di un piccolo escavatore dal camion. Il camion si è ribaltato sul lato destro, nel fossato sottostante, portando con se anche l’escavatore.

L’uomo, un 43enne di nazionalità rumena, è riuscito a scansarsi prima che il mezzo lo schiacciasse. Ferito ad una gamba, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici dello Spresal dell’AslTo4 per capire la dinamica dell’incidente.

