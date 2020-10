“Indipendance”: l’associazione dove impari l’hip hop… quello vero. Stiamo parlando del centro di danza hip hop chivassese per eccellenza, che ha fatto una scelta forte e diversa dal solito: trattare un solo tema e farlo al meglio. E’ ripartita a tutto sprint con i corsi di hip hop, appunto, per bambini, ragazzi e adulti, ma non solo. L’offerta formativa è molto ricca e spazia anche nell’ambito delle discipline di specializzazione quali poppin’, lockin’, waackin’, ma anche breakdance, fusion (una danza urbana coreografica che si unisce hip hop e contemporanea) e la danza giamaicana dancehall.

La politica dell’associazione è quella dell’ “IDentity” (“Identità Indipendente”), perché ogni ballerino può scegliere la sua identità, optando per l’impararle separatamente queste identità o per il raccoglierle portandole tutte nel suo bagaglio artistico. Di conseguenza sceglierà il percorso amatoriale classico o quello accademico. Il secondo rientra nell’ambito dell’ “Academy of Excellence” che prevede nove ore di lezione settimanali e una base di due anni di danza hip hop alle spalle per potervi accedere, oltre che al superamento delle audizioni di ammissione. Durante il percorso accademico ci sono, ovviamente, esami da superare. Da quest’anno l’associazione si appoggia anche allo “Studio 21” di Torino, sito in via Passo Buole 21, e gli allievi adulti frequentano lì i corsi accademici, mentre le nuove generazioni, i ragazzi, lo fanno nella sede di “Indipendance” di via Cairoli 13 a Chivasso. In questa associazione puoi diventare un ballerino amatoriale, da club, un competitor individuale/di gruppo o un ballerino teatrale. Ogni scelta è dettata dal tuo percorso formativo, da ciò che ti piace e nessuno obbliga nessuno a essere tutto o qualcosa nello specifico.

“Indipendance” è un punto di ritrovo dove conoscere alla perfezione cos’è la cultura hip hop e che fornisce tutti gli strumenti necessari per farlo. Il tutto sempre seguiti da insegnanti qualificati, professionisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale: Elisa Terrone che oltre che insegnante è direttrice artistica del centro, Domenico Matrone, Luca Marazzita, Futura Zungri, Luca Petrella e Desy Bonatelli per i corsi classici. Chiara Fasano, i già citati Terrone, Matrone, Marazzita e Petrella e quattro insegnanti stranieri provenienti da Parigi, Londra e Lione che si alternano, invece, nel corso delle settimane di lezione dell’Accademia.

Ai maestri sta molto a cuore il lavoro con i bambini, perché avvicinarsi a questa disciplina già da piccoli può essere un vantaggio per chi ci vorrà poi insistere nella vita. Dai 3 ai 5 anni è possibile praticare hip hop propedeutica, dai 5 ai 10 hip hop baby dove si cominciano ad imparare le vere tecniche di ballo.

Le lezioni si svolgono sia per i grandi che per i piccoli in piena sicurezza, in un locale a norma di legge e nel rispetto dei protocolli anti coronavirus. E’ possibile fare due lezioni di prova che vanno, però, prenotate.

Cosa aspettate? Se questo tipo di danze vi piacciono e vi incuriosiscono “Indipendance” è il posto che fa per voi. Non potreste trovare di meglio.

Informazioni: ASD “Indipendance”, indirizzo: via Cairoli 13 – Chivasso, direttrice artistica e referente: Elisa Terrone, telefono: 3480733089, e-mail: indipendancegroup@gmail.com , sito internet: www.indipendancegroup.it , Facebook: “Indipen Dance”, Instagram: “indipendancegroup” e “academyofexcellencehiphop”

