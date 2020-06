CHIVASSO. “Indipendance” diventa anche centro estivo

“Indipendance”, l’associazione sportiva dilettantistica di Elisa Terrone, per questa estate “particolare”, post quarantena da Coronavirus, si propone anche come centro estivo. Non mancherà, ovviamente, l’Hip Hop che è la disciplina artistica essenza stessa di questa associazione. Quindi stiamo parlando di un centro estivo classico, ma al contempo innovativo.

“Il centro estivo è organizzato da noi di ‘Indipendance’ in collaborazione con l’associazione ‘Mindance’ di Gabriele Maccioni e si terrà nei nostri locali di via Cairoli 13 e nei locali e nell’area verde del ‘Dopo Lavoro Ferroviario’ chivassese di via Italia 17 di cui Gabriele è attualmente il responsabile – spiega Elisa -. Potremo accogliere un massimo di 20 bambini/ragazzini fra i 6 e i 14 anni, in ambienti totalmente sanificati, mantenendo le distanze di sicurezza e, in generale, nel rispetto di tutti i protocolli relativi alla prevenzione del Covid19. Ci saranno laboratori di teatro, disegno, musica e danza Hip Hop, ma anche il momento compiti e tanti giochi. E’ esclusa l’eventualità di annoiarsi, sapremo come tenere impegnati e come far divertire tutti i partecipanti – afferma sorridente Elisa –. Per chi vorrà è prevista la possibilità di ristoro. Si può scegliere se fare mezza giornata o la giornata intera” spiega ancora.

La partenza del centro estivo è prevista per lunedì 15 giugno. Per informazioni chiamare il 3474215040 (Gabriele) o il 3480733089 (Elisa).

Questo nell’attesa di ripartire a settembre, come prima e meglio di prima, più carichi che mai, con tutti i corsi delle varie discipline Hip Hop notoriamente insegnate da Elisa Terrone e i suoi colleghi maestri di ballo.

