CHIVASSO. Incendio in frazione Boschetto, danneggiato un tetto

Un incendio divampato questa mattina poco prima dell’alba ha danneggiato parte del tetto di un’abitazione in via San Francesco, in frazione Boschetto.

Al lavoro per spegnere le fiamme c’erano i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Chivasso. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato.

