Domenica 10 aprile è stato inaugurato il nuovo circolo dell’asd “Tirumapifort”. Al momento sono stati inaugurati, nello specifico, i tre campi esterni in terra rossa.

“E’ stato un grande successo ed un momento di gioia condiviso. Ha partecipato tutta la nostra scuola tennis che è composta da un’ottantina di ragazzi e sono intervenuti anche i loro genitori, per un totale di circa centoventi persone. Il programma andava dalle 10.00 alle 18.00, con tre gruppi diversi suddivisi per età e fasce orarie: il gruppo delfini, il gruppo coccodrilli ed infine gli agonisti. Con tanto di premiazioni e rinfresco finale per tutti – racconta Ettore Capello –. Il circolo, al momento, è ancora al 50%; per ora abbiamo cercato di essere veloci nel far partire la scuola tennis con i campi esterni. I campi interni al palazzetto, che chiameremo ‘PalaTiruma’, saranno sempre tre, in sintetico, in GreenSet per l’esattezza, per far giocare i nostri ragazzi ‘in veloce’ con una superficie di altro tipo, un rimbalzo diverso, dove poter giocare in inverno, anche se probabilmente copriremo con un pallone pressostatico due dei tre campi esterni nel periodo freddo”.

Dopo tanti anni al “Tescaro”, dove è cresciuto il progetto dell’associazione “Tirumapifort” affittando i campi per la sua scuola tennis e per i suoi campionati a squadre regionali e nazionali, finalmente una sede propria, in via Bellavista. Un circolo con i fiocchi, dotato di due parcheggi di cui uno pubblico e uno privato riservato ai soci.

I lavori procedono spediti e l’obiettivo è di rendere operativa la sede al 100% da fine estate e di inaugurare ufficialmente il circolo, con la sua struttura completa, in autunno. Il “PalaTiruma” avrà al suo interno, oltre ai tre campi in sintetico, due palestre, due spogliatoi (uno femminile ed uno maschile), una sala riunioni, una reception e una club house. All’esterno ci saranno anche due campi da padel, coperti da una tensostruttura, che permetteranno di giocare tutto l’anno.

“All’inaugurazione ha presenziato l’intero lo staff: c’ero io che sono direttore tecnico dell’asd e maestro nazionale federale, Andrea Nebiolo che è maestro federale, gli istruttori Andrea Gillia, Annalisa Gassino e Gabriele Quagliero, il preparatore atletico Simone Cordera e i collaboratori Gabriele Grieco e Samir El Kas” spiega Capello.

Il circolo non è aperto solo a chi fa parte della scuola tennis, infatti chi ha piacere di giocare sui campi della “Tirumapifort” può prenotarli chiamando il 3889425806.

