Sabato 23 aprile, alle ore 16.00, presso i saloni (locali seminterrati) della Galleria Cosola di Palazzo Einaudi di Lungo Piazza D’Armi 6, è stata inaugurata la mostra dal titolo “L’isola che c’è… Credimi non sono solo storie”. Si tratta di un progetto socio/ artistico/ culturale nato dalla collaborazione fra il Comune di Chivasso, l’Associazione Artistica ” La Voce dei Venti” e il Centro Antiviolenza Odv “Punto a capo”.

Ad esporre le loro opere, che resteranno esposte dal 23 aprile all’8 maggio, e saranno visionabili nei seguenti orari: da lunedì a venerdì: 9.30/13.00 – 15.00/19.00, sabato e domenica: 9.30/19.00, sono gli artisti: Alberti Osvaldo, Borca Giorgio, Borca Maria, Bretz Gabriella, Carrer Adriano, Cattani Agnese, Clemeno Elena, Congiu Gabriella, De Michiel M. Rosa, De Paoli Gianni, De Siena Sara, Donnarumma Maria, Emanuel Daniela, Emanuel Lorenzo, Facchini Antida, Fenoglio Albertina, Ferrero Lucia, Gianello Antonio, Ghiglia Mirella, Korkis Elena, Madeddu Maura, Marinaro Francesco, Martinello Marisa, Martinetti Claudia, Matteja Gabriella, Montanaro Luciana, Morei Giulia, Morello Graziella, Natalello Marianna, Oddoni P. Claudio, Piatti Alberto, Patruno Dina, Pollastro M. Cristina, Provera Maura, Quagliotto Gianmario, Ruggiero Carmen, Santipolo Monica, Teja Sergio, Tietto M. Teresa, Trolese Olga, Vanilla Images, Vita Delia, Zannol Piero.

“L’intento di questo progetto è quello di porre l’accento su tematiche molto attuali riferite, nello specifico, alla violenza sulle donne. Si tratta di una mostra interattiva di pittura, scultura e fotografia, che vuole portare le donne a comprendere l’importanza di apprezzarsi e, soprattutto, amarsi, aiutandole a vedere in loro stesse quel bagaglio di infinite qualità che le rende uniche e che nessun essere umano può permettersi di calpestare – spiega Sara De Siena, presidente de “La Voce dei Venti” -. Siamo fieri di questa iniziativa e siamo contenti di aver visto centinaia di persone all’inaugurazione. Ci auguriamo che il messaggio sociale, unito all’aspetto artistico, continui ad essere colto in pieno dal pubblico e che l’affluenza resti ad alti livelli per veicolare il più possibile questo importante tema”.

