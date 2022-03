Inaugurata la mostra di “Prisma Laboratorio Artistico”. Sabato 12 marzo è cominciata la prima di un nuovo ciclo di esposizioni precedentemente interrotte a causa delle restrizioni conseguenti al Covid. Finalmente si è potuti ripartire e la voglia di farlo era tanta. Ha ripreso, così, la collaborazione con il “Caffè Firenze” di Massimo Giuliano e Carla Scalise, location dove mensilmente sono sempre stati organizzati questi eventi.

A fare gli onori di casa sono stati i titolari del locale e Stella Sottile, presidente di “Prisma”.

In questa occasione, a mostrare al pubblico le loro opere sono stati alcuni dei partecipanti ai corsi di disegno e pittura per adulti: Cesira Anna Basso, Luella Angioni, Erica Canto, Doris Lela, Manuela Actis Grosso, Sabina Giannone, Nadia Naretto e Marinella Passera.

“Prisma”, infatti, non è solo organizzatrice di corsi di disegno, acquerello e pittura per bambini, ragazzi ed adulti, ma è anche un’associazione che vuole che l’arte venga condivisa a 360 gradi… e quale modo migliore per farlo se non attraverso le esposizioni.

Quello appena passato è stato un sabato pomeriggio che ha rappresentato un bel momento di condivisione, di arte e di spensieratezza. Un modo per incontrarsi, dialogare, confrontarsi e sorridere… per tornare ad una vita il più “normale” possibile.

Le opere degli artisti di “Prisma Laboratorio Artistico” resteranno esposte presso il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c fino al 26 aprile e saranno visionabili durante gli orari di apertura del locale. Alcune di esse sono in vendita per raccogliere fondi pro – Ucraina.

Commenti