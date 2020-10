CHIVASSO. Inaugurata la mostra dell’incisore Domenico Siccardi

Sabato 17 ottobre, presso il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c, è stata inaugurata la mostra dell’incisore Domenico Siccardi. Nel rispetto delle norme anti Coronavirus si è voluto rendere merito a un vero artista nella tecnica dell’acquaforte, le cui opere saranno esposte fino al 16 novembre e sarà possibile visionarle negli orari di apertura del locale.

Un’inaugurazione contenuta, dato il periodo, ma molto sentita. In rappresentanza dell’amministrazione comunale il consigliere Giovanni Scinica che ci ha tenuto a sottolineare l’importanza del continuare a vivere e del non smettere di organizzare iniziative del genere, ovviamente sempre nel rispetto delle regole per la tutela della salute di tutti. Entusiasta dell’evento anche il presidente di “Prisma Laboratorio Artistico”, Stella Sottile: “Ci tengo a ribadire la nostra contentezza nell’avere Domenico come nostro socio. L’acquaforte è una tecnica incisoria che non tutti conoscono e che richiede grande abilità di esecuzione; queste opere meritano davvero di essere mostrate al pubblico. E’ importante far conoscere l’arte e renderla fruibile a tutti e noi di ‘Prisma’ cerchiamo sempre di farlo, con grandi e piccini” sono state le sue parole. Altrettanto contenti dal “Caffè Firenze”, i cui proprietari Massimo Giuliano e Carla Scalise si sono detti felici di poter riprendere con le esposizioni, dopo un lungo periodo di stop, e si sono dichiarati anche particolarmente soddisfatti di averlo fatto esponendo queste meravigliose incisioni. Ma il più entusiasta di tutti è stato Domenico Siccardi. “Sono felice di poter mostrare le mie opere in questo accogliente Caffè. Ci tengo a ringraziare tanto Massimo e Carla, i titolari, per l’ospitalità e un grosso grazie va anche a ‘Prisma’ per aver organizzato l’evento” ha affermato commosso l’artista.

In un periodo difficile, l’arte non può far altro che portare un po’ di “luce”.

