Sabato 7 maggio, presso il “Caffè Firenze” di via del Collegio 12/c, è stata inaugurata la mostra di Laura Barella e Valeria Barella, socie di “Prisma Laboratorio Artistico”, un’associazione molto attiva sul territorio che organizza corsi di disegno, pittura ed acquerello per bambini, ragazzi ed adulti ed, ovviamente, anche esposizioni.

Le due sorelle, durante la pandemia, periodo in cui si era obbligati a stare in casa e isolati, hanno sperimentato la tecnica dell’acquerello prediligendo soggetti floreali e sono proprio queste opere quelle che hanno deciso di esporre durante questa mostra intitolata “Io resto a casa… ma dipingo”. In quel triste periodo l’arte è stata un mezzo per viaggiare con la mente e distrarsi, ha rappresentato una nota di positività.

Buon successo di pubblico per questa inaugurazione che ha visto fare gli onori di casa a Stella Sottile, presidente di “Prisma Laboratorio Artistico” e ai titolari del “Caffè Firenze” Massimo Giuliano e Carla Scalise, lasciando poi la parola alle protagoniste dell’evento, le artiste, entrambe molto contente di poter condividere i loro dipinti con tante persone. Presenti il vicesindaco Tiziana Siragusa, il consigliere Giovanni Scinica e il consigliere Matteo Doria che si sono complimentati per l’impegno profuso nel diffondere l’arte e la cultura e per la bellezza degli acquerelli. Sono intervenuti, inoltre, i pittori Francesco Capello e Salvatore Pronestì.

Le opere resteranno esposte fino al 24 maggio e saranno visionabili negli orari di apertura del locale.

