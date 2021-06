Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Chivasso in Scena”, si alza il sipario sabato 3 luglio. Lo spettacolo dal vivo ha bisogno della magia dell’incontro fra l’attore sul palco e il pubblico. E’ con questa aspettatica che parte la stagione teatrale estiva, affidata alla direzione artistica di Livio Viano e sostenuta da Città di Chivasso e Fondazione Piemonte dal Vivo. Il nuovo cartellone è stato presentato sabato mattina, al Teatrino Civico, alla presenza del direttore artistico, Livio Viano, di Enrico Regis per Fondazione Piemonte dal Vivo, del sindaco Claudio Castello, del vice sindaco e Assessore alla Cultura, Tiziana Siragusa e del consigliere regionale Gianluca Gavazza.

Il sipario si alzerà sabato 3 luglio, sul palco allestito nel cortile di Palazzo Santa Chiara: un momento tanto atteso dal pubblico, ma anche dai lavoratori dello spettacolo, dopo un anno di assenza dalle scene e per i chivassesi è l’occasione per tornare ad assistere a spettacoli della rassegna “Chivasso in scena”, dopo un anno di assenza.

Ad aprire la rassegna “Chivasso in Scena”, sabato 3 luglio, sarà Moni Ovadia che leggerà e commenterà l’enciclica di Papa Francesco “Laudato Si”: Ovadia, scrittore, autore, uomo di cultura, da sempre vicino alla spiritualità e agli interrogativi propri degli uomini di fede, evidenzia la forza rivoluzionaria di questo scritto, ovvero la denuncia dell’attuale crisi ecologica e l’assoluta necessità di un nutamento radicale nella condotta dell’uomo.

Venerdì 16 luglio sarà la volta del ritorno, sulle scene chivassesi, di Roberto Anglisani, che porta sul palco “Il Minotauro”: “Chivasso in Scena è una rassegna estiva dove non mancano gli spunti di riflessione su temi importanti”, ha sottolineato Livio Viano e qui viene affrontato il tema della diversità senza restringerlo ad una diversità specifica, ma parlando di questa nella sua forma archetipica.

Sabato 31 luglio, Matthias Martelli porta sul palco “Il primo miracolo di Gesù bambino”, una delle giullarate più famose di “Mistero Buffo”, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo, riportato in scena in questa stagione teatrale con la regia di Eugenio Allegri.

L’ultimo spettacolo di Chivasso in Scena è affidato ad uno dei più grandi poeti popolari degli ultimi decenni: il paroliere Mogol.

Giovedì 5 agosto, ecco lo spettacolo-concerto “Mogol racconta Mogol con le emozioni del cuore”. Lo spettacolo presenta, da un’inedita prospettiva, l’opera di due dei più grandi artisti della musica italiana: Lucio Battisti e Mogol appunto.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21; è fortemente consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita per evitare assembramenti; si consiglia di controllare il sito www.piemontedalvivo.it per comunicazioni e aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.

Prezzi dei biglietti per i singoli spettacoli: “Laudato Sì” 18 euro, “Il Minotauro” 12 euro, “Il primo miracolo di Gesù bambino” 12 euro, “Mogol racconta Mogol” 20 euro.

E’ possibile prenotare i biglietti telefonicamente al numero 3515468589 oppure via mail all’indirizzo livioviano@gmail.com.

Commenti