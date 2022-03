CHIVASSO. Una piazza gremita di gente, un pomeriggio in cui il blu e il giallo di numerose bandiere si sono accostati e mescolati ai colori della pace, in un tributo alla vita. I chivassessi, insieme, dicono “no” all’escalation di guerra e follia in Ucraina ed un “sì” alla democrazia e alla libertà.

Sabato 26 febbraio, a Chivasso, in Piazza della Repubblica, si è svolto il sit-in di protesta contro l’invasione russa in Ucraina. Uomini, donne e bambini, tutti insieme per dire no alla guerra e denunciarne gli orrori. Preoccupazione, [...]



