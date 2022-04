Lunedì 11 aprile, Lunedì della Settimana Santa, alle ore 21, nel Duomo di Santa Maria Assunta in Chivasso (Insigne Collegiata di Santa Maria e San Pietro), si terrà il Concerto Spirituale di Chivasso in Musica, organizzato dall’Associazione Contatto O.D.V., presieduta da Monica Squara.

Protagonista dell’appuntamento sarà la Cappella Musicale della Cattedrale di Vercelli — da sempre attiva sia liturgicamente che a livello concertistico e discografico nella promozione e nel recupero del patrimonio degli antichi maestri della cattedrale eusebiana — che si presenterà al pubblico chivassese nel suo organico vocale quasi completo: il Coro misto, i solisti (Serena Romano, Teresa Nesci, Gianluigi Ghiringhelli, Luca Dellacasa, Alessandro Papini, Enrico Bava e Davide Galleano) e alcuni dei pueri cantus del Collegio degli Innocenti, il gruppo di sei piccoli cantori educati alla musica monodica e polifonica secondo l’antica tradizione risalente alla fine del ‘400.

I brani proposti porteranno all’ascolto del pubblico un assaggio del prezioso patrimonio liturgico-musicale manoscritto dell’Archivio Capitolare di Vercelli, quasi del tutto inedito.

La serata si aprirà con l’antifona-responsorio Ingrediente Domino per la Domenica delle Palme, nella versione per cinque voci di cantus (soprano) del vercellese Marco Antonio Centorio (1600 ca. – 1638), conservata nel ms. mus. 1299.

Dopo questa suggestiva introduzione, sarà il testo della Passione secondo Matteo a prendere la scena, nella versione anonima di inizio ‘600 a sei voci (CCATTB) del ms. mus. 937. Questa versione, particolarmente suggestiva, rappresenta un esempio di grande interesse, poiché non solo gli interventi della turba (cioè del popolo) — come in molti esempi coevi — sono messi in musica, ma anche quelli dei soliloquentes (cioè dei personaggi — singoli o collettivi — che intervengono usando discorso diretto).

La parte narrativa del chronista, come quella del Cristo, sono invece tratte dal volume Cantus ecclesiasticus Passionis di Giovanni Guidetti (Roma 1637), erede della tradizione italiana del canto della Passione e cronologicamente avvicinabile alla versione polifonica presentata.

Chiuderà la meditazione musicale il solenne responsorio Ecce vidimus eum nella versione a sei voci dello stesso manoscritto vercellese, che ci consegnerà il messaggio fondamentale dell’evento salvifico della passione: cuius livore sanati sumus — dalla sofferenza del Cristo noi tutti siamo stati guariti dal peccato.

Dirigerà il concerto monsignor Denis Silano, maestro di cappella e canonico della Cattedrale vercellese.

L’ingresso, come da consuetudine, con libera offerta, sarà permesso a partire dalle ore 20.30, con super green pass e mascherina FFP2.

Al pubblico sarà consegnato un programma di sala contenente il testo completo dei testi che verranno cantati nel corso del concerto spirituale. Sarà consentito l’applauso solo alla conclusione del concerto.

