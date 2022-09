Prende il via la 26esima edizione della “Festa dei Nocciolini” di Chivasso, organizzata dall’Ascom in collaborazione con l’assessorato al Commercio del Comune, i produttori di Nocciolini, i commercianti e le associazioni chivassesi. L’appuntamento, che ha il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e della Camera di Commercio di Torino e Provincia, è in programma da venerdì 23 a domenica 25 settembre.

Gli appassionati delle materie prime d’eccellenza e dei migliori piatti della tradizione culinaria italiana avranno ben tre giorni per assaporare le gustose ricette degli stand di cucina territoriale protagonisti alla “Festa dei Nocciolini”.

Il programma della manifestazione richiama gli appuntamenti consolidati degli anni scorsi con le eccellenze enogastronomiche, il mercatino dei prodotti, gli show cooking , lo street food, musica, intrattenimento, I Maestri del Gusto della Provincia di Torino ma soprattutto i Nocciolini con i produttori in Piazza.

In via Po venerdì 23 settembre dalle ore 18 alle ore 24, sabato 24 e domenica 25 settembre dalle ore 10 alle 24, ben undici postazioni di italian street food di qualità accontenteranno tutti i palati. Anche i più esigenti.

Via Torino ospiterà sabato 24 e domenica 25 settembre dalle 10 alle 20 una rassegna dell’artigianato alimentare e delle produzioni agricole locali: l’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per chi voglia conoscere e assaggiare la tipica enogastronomia regionale, all’insegna della qualità delle materie prime e di una lavorazione artigianale che attinge rigorosamente alla tradizione territoriale.

Ascom Chivasso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale si pone anche l’obiettivo di diffondere la cultura dell’enogastronomia turistica e del turismo di prossimità ed è già un po’ di anni che punta a incrementare i momenti didattici e di approfondimento sulle tematiche del cibo ed i legami con il territorio.

Un elemento di novità sarà “Food Circus” venerdì 23 al Teatrino Civico dalle ore 21: “prima” assoluta dello spettacolo “Food Circus”, ideato e condotto da Fabio Bongiorni, foodteller, autore del libro “Food Heroes – Storie straordinarie di protagonisti del gusto”.

Il format di Food Circus presenta una sua originalità, costituendo uno storytelling sul cibo, attraverso un susseguirsi di racconti dalla voce di ospiti a sorpresa del mondo enogastronomico italiano, di talk show dissacranti con la partecipazione di giornalisti, produttori e ristoratori, uno show cooking accattivante e gustoso, pillole di nutrizione e falsi miti del food marketing, ispirazioni sul tema del cibo nell’arte, nella letteratura e nella musica ed infine chissà che il circo in qualche modo non entri davvero sul palcoscenico del teatro. E poi laboratori, e personaggi di grande richiamo dell’ambiente gastronomico si alterneranno nella tre giorni: Barbara Ronchi della Rocca, Fulvio Piccinino, lo chef Mirko Ronzoni, Claudio Porchia.

Dopo il successo dell’anno scorso si ripete il “GiocaChivasso” in una zona destinata tutta al gioco, ai giocatori di ogni età ed alle famiglie in via del Collegio. Giochi da tavolo, giochi di carte, giochi di ruolo, miniature, videogames oltre a un parco giochi su strada.

Momento centrale della Festa sarà somenica 25 settembre dalle ore 16.30 con l’Area Food Experience in Piazza della Repubblica con la premiazione del “Nocciolino d’Oro” e “Nocciolino d’Tola”. Quest’anno i premiati saranno Giorgio Scapecchi, che riceverà il prestigioso riconoscimento del “Nocciolino d’Oro”, eclettico personaggio e famiglia storica del commercio chivassese, e Fabrizio Valle, attivo membro della Comunità della Mandria di Chivasso e promotore della Stra Mandriamo e altri Eventi di richiamo per la zona.

Un riconoscimento speciale andrà ad un’azienda storica del territorio che festeggia un compleanno importante.

“Negli ultimi anni la Festa ha avuto una enorme crescita – dice Giovanni Campanino Presidente Ascom Chivasso -. All’inizio del mio mandato come Presidente la manifestazione era un mercato enogastronomico molto conosciuto a livello locale e realizzato grazie al sostegno delle istituzioni ma con il lavoro dei volontari Ascom. Oggi la festa è divenuta un evento di spicco nel panorama degli appuntamenti enogastronomici piemontesi, con una organizzazione professionale di primo livello.

Il gruppo di lavoro cresciuto in questi anni si sta dimostrando fenomenale nell’organizzare la festa, a lui va il mio plauso e ringraziamento, così come alle istituzioni e ai privati che credono e contribuiscono per la realizzazione della manifestazione”.

“Saluto l’edizione di quest’anno – dichiara Maria Luisa Coppa Presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia – importante riconferma di una manifestazione consolidata, importante per il nostro territorio e per la città di Chivasso . La Festa dei Nocciolini è inserita all’interno del DUC, Distretto Urbano del Commercio di Chivasso, finanziato da Regione Piemonte, strumento di Governance, a cui la nostra Organizzazione ha lavorato molto in sinergia con Regione Piemonte ed i Comuni tra cui Chivasso, per uno sviluppo sostenibile del territorio e la realizzazione di programmi, interventi ed eventi a favore dell’attrattività e della competitività dei luoghi del commercio”.

Dagli articoli sportivi al teatro, tutto sul Nocciolino d’Oro 2022

Chivassese doc, titolare dello storico negozio “Scapecchi Sport” di via del Collegio 7/D, Giorgio Scapecchi, classe 1958, è il Nocciolino d’Oro 2022. Grande appassionato di teatro – negli anni Novanta venne selezionato per un programma di Pippo Baudo in onda su Rai 1 dal titolo “Gran Premio” – Scapecchi è subentrato nel negozio di famiglia che prima era una sartoria, poi è diventato una rivendita di articoli sportivi. “Se mi chiedete cosa spero per il futuro rispondo che non è il caso di pensarci in un momento come questo – ci confidò in un’intervista di qualche anno fa -. Però posso dire di essere soddisfatto della mia vita e sono contento di essere stato giovane quando ero giovane, cioè fino ai cinquant’anni più o meno...”. Il futuro gli ha riservato, per intanto, il prestigioso riconoscimento dell’Ascom. Il Nocciolino d’Oro, dal 1995 ad oggi, è stato assegnato a: Angelo Bottero, Mario Bertolino, Angelo Santagata, Celestino Piccoli, Mariuccia Squara, Ernesto Rigazzi, Bruno Actis Dato, Pierangelo Gerra, Don Nicolino Averono, Italo e Maria Rosa Ortalda, Luigi Civera, Adelchi Paviotti, Sandra Gallina, Giuliana Monti Leoncini, Pier Franco Ullio, Guido Roveta, Maria Falletto, Giorgio Cena Gamba, Alessandro Dasso, Vanni Mortarotti, Augusto Gaglio e Aldo Zagatti. Il Nocciolino ‘d Tola dell’edizione 2022 è invece Fabrizio Valle. Valle segue al Bar XXL, Ugo Nespolo, Don Davide, Bruno Borsano e Francesco Pecco Bagnaia, premiati negli ultimi anni.

