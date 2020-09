CHIVASSO. In arrivo la mostra relativa al contest fotografico “Vita covidiana”

I fotografi di “Vanilla Images”, Antonella Cilìa e Omar Ledda, durante il passato lockdown avevano proposto un interessante contest fotografico dal titolo “Vita Covidiana”, il quale ha riscosso notevole successo.

“L’idea è nata con l’intento di immortalare ciò che era la vita quotidiana di quel periodo surreale. E’ stato un modo per stare vicini ai nostri clienti, ma anche a tutti coloro che ci seguono, facendo qualcosa di diverso. La consideriamo a tutti gli effetti un’iniziativa sociale, chiunque poteva parteciparvi mandando fino a tre foto, l’unico vincolo era che le immagini raccontassero come stavano vivendo quel periodo” spiegano. Antonella e Omar ci dicono anche che sono arrivate tantissime foto raffiguranti i bambini, come era facilmente prevedibile dato che “Vanilla Images” è specializzata soprattutto in foto di bimbi, famiglia e maternità. In generale ne sono state inviate in numero notevole e ora i nostri fotografi hanno selezionato le quindici foto più rappresentative. Inizialmente avevano pensato di esporle a una mostra dal vivo, a fine quarantena. Ma data la situazione, per evitare assembramenti in studio e quant’altro, hanno optato per una mostra virtuale. “In studio possiamo far entrare solo una famiglia per volta al momento e non sarebbe stato fattibile realizzare un evento come lo avevamo immaginato. Abbiamo pubblicato le quindici foto selezionate sul nostro blog online e il 30 settembre annunceremo i tre vincitori che saranno, ovviamente, premiati – spiegano -. Il terzo classificato vincerà una stampa professionale di ‘Album Epoca’, di cui siamo da poco i testimonial ufficiali e ne siamo orgogliosi. Il secondo classificato riceverà un buono da 50 euro, della durata di sei mesi, spendibile per effettuare un servizio fotografico da noi. Il primo classificato vincerà, invece, un intero servizio fotografico di famiglia con dieci immagini. Si tratta di un fuori listino, riservato a questo evento. I vincitori verranno annunciati sul blog e presentati anche sul nostro Facebook”.

In attesa di scoprire chi ha vinto, non resta che ingannare l’attesa ammirando le foto pubblicate.

