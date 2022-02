Chivasso in ansia per Congias, ferito fuori da una discoteca a Torino. Non è in pericolo di vita, ma se l’è vista davvero brutta Giacomo Congias, 23 anni, di Chivasso, aggredito e compiuto con una coltellata all’addome nella notte di domenica in via Andrea Doria a Torino.

Ricoverato all’ospedale Mauriziano, Congias è stato sottoposto ad un intervento chirurgico: pur rimanendo sotto osservazione, ora sta meglio. La lama gli ha provocato una ferita e lesionato il pancreas.

Congias, ex pugile della Boxe Chivasso, quella notte era stato ferito fuori da una discoteca, dopo [...]