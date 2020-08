CHIVASSO. Il virus farà meno vittime, ma tanti negozi chiuderanno

Dalla scomparsa e ritrovamento di Elena Ceste fino all’omicidio Capasso – era il 1994 – la chiromante di Rondissone Claudia Pinna continua a mettere in fila una previsione azzeccata dietro l’altra.

La “maga delle maghe”, che ogni inizio d’anno fa le previsioni per i mesi a venire attesissime dai chivassesi, continua a lasciare tutti a bocca aperta.

E quest’anno, con il coronavirus – ahinoi, purtroppo – ci ha preso un’altra volta.

Per chi non la conoscesse ancora, Claudia Pinna, origini sarde come si evince chiaramente dal suo cognome, non è una maga come le tante di cui si sente parlare in giro.

Lei ha qualcosa in più. Forse per la sua devozione totale alla Madonna, chissà.

Sarà anche per questo, forse, e per questa sua capacità di vedere dove gli altri non vedono, che è arrivata a collaborare con alcuni magistrati romani per risolvere importanti casi di cronaca nazionale oppure a dare la propria “consulenza” ad atleti italiani di fama internazionale, come il vercellese Giovanni Pellielo, campione di tiro a volo.

Ne ha prese tante, in questi anni.

Un occhio ai pianeti e uno alle carte. Sempre con il rosario in mano.

Prega, la chiromante di Rondissone. Mattino, pomeriggio e sera.

“Avevo previsto questo virus che arrivava dalla Cina – esordisce Claudia Pinna -. Il Coronavirus continuerà ad essere un problema e non dobbiamo abbassare la guardia. Al vaccino siamo ancora lontani, in giro c’è ancora troppa superficialità: devo troppa gente che gira senza guanti e senza mascherine. Ci aspetta un autunno con un grande punto interrogativo…”

“L’Italia rispetto all’estero andrà bene, in Piemonte ci saranno meno casi della scorsa primavera ma comunque dobbiamo continuare ad essere prudenti – prosegue -. Invito le persone a pregare per San Lazzaro, il santo protettore contro tutte le epidemie.

In tanti in questi mesi mi fermavano per la strada per sapere come sarebbe andata la pandemia. Io ho sempre invitato le persona a pregare: se preghiamo tutti con forza, San Lazzaro porterà via il virus. Io che ho fede, preferisco mettermi nelle mani della religione. E invito anche a non abbandonare gli animali, che tanto il virus non ha effetti su di loro”.

“Mi aspettavo un anno così pesante e gli ultimi mesi che restano di questo 2020 non saranno da meno: purtroppo, vedo molto male il Veneto e la Lombardia. Il Sud è in pericolo e anche la Sardegna deve fare i conti”, conclude.

In questo 2020 la maga delle maghe Claudia Pinna non ha visto solo il coronavirus: dal terremoto in Turchia allo tsunami in Messico, dall’incidente ferroviario di Lodi alle dimissioni di Di Maio, fino alle scomparse di Ezio Bosso e Kirk Douglas.

“Chivasso dovrà continuare a fare i conti come tutta l’Italia con questa drammatica, nuova, realtà – conclude la maga Pinna -. Se, però, da un lato qui non si assisterà ad una ripresa significativa dei contagi, dall’altro dovremmo fare i conti con altre vittime. Sono, purtroppo, i negozi: vedo un autunno molto cupo per il commercio, con molte attività che non avranno più la forza per ripartire”.

Commenti