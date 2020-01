CHIVASSO. Il velista Bona protagonista della conviviale al ristorante “I cacciatori”

Al ristorante “I cacciatori” di frazione Rolandini, la scorsa settimana, organizzata dal presidente in carica Giulio Bianchini, si è tenuta la cena del Rotary Club di Chivasso, sul tema “Avventure in oceano”. Presente alla cena Alberto Bona, velista di fama internazionale. Alberto è nato a Torino il 9 maggio 1968 e si è laureato in filosofia: ben presto si è appassionato alla vela e soprattutto alla navigazione in solitaria. Appassionante il suo racconto della storia della navigazione a vela e delle motivazioni che hanno portato e portano l’uomo a navigare, dapprima per necessità di trasporto merci e poi per il puro piacere di navigare e di sfidare se stessi. Numerosi gli aneddoti e le curiosità raccontati. Prossima sfida per Alberto Bona il progetto Classe Figaro Beneteau con la barca Figaro 3 che lo porterà a fare numerose regate ed ad allenarsi per le olimpiadi di Parigi 2024.

