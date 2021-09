Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Cari ragazzi, l’anno scolastico 2021/2022 sta per cominciare. Un anno fa eravamo presi dall’arrivo dei banchi a rotelle, che mai arrivarono, e dalle minuziose misurazioni del metro o metro e mezzo di distanza dalla rima boccale. Eh sì, è passato un anno e nemmeno ce ne siamo accorti! Un anno, 365 giorni.

Il tempo, ragazzi, è la cosa più preziosa che abbiamo eppure quanto se ne spreca? Tanto, troppo! Ne sprecheremo altro quest’anno? Dipenderà da noi. Il tempo, infatti, è un concetto personale, soggettivo. Direi che esso è una sensazione personale.

Il mio senso del tempo, ad esempio, non è uguale al vostro per due motivi: uno anagrafico e l’altro culturale. Per chi è giovane il tempo è infinito, come una vasca che non si riempie mai. Per una persona di mezza età, è come un metronomo lento.

E’ ovvio che in entrambi i casi si tratta di sensazioni diverse, ma la misurabilità concreta del tempo resta uguale: un anno è un anno, dieci anni sono dieci anni. Anagraficamente parlando, io ho 51 anni, non posso decidere improvvisamente di averne 20, magari! Tuttavia la mia cultura, ovvero il mio bagaglio di conoscenze, potrebbe far sì che io riesca a vivere il mio tempo in maniera qualitativamente migliore di una ventenne. E’ la conoscenza del proprio sé da un lato e la ricerca continua del proprio benessere dall’altro, che mi consente di non sprecare più un solo minuto della mia vita.

Da questo punto di vista, il valore della mia vita coincide con il valore del mio tempo. Se non si ha il tempo per riflettere sulla propria vita, si rischia di sprecare del tempo prezioso. Lavorare, studiare, mangiare, dormire, fare sport o suonare uno strumento, chattare o viaggiare su internet, sono tutte azioni del quotidiano che, se svolte senza riflessione, senza critica, senza consapevolezza, senza passione, possono trasformarsi in tempo perso. Per evitare ciò, provate a chiedervi il perché di ogni vostra azione e di ogni vostra scelta.

Riflettete sul tempo che dedicate alla conoscenza di voi stessi, di ciò che desiderate, di ciò che vi fa stare bene. Lo so, è faticoso, ma credetemi se vi dico che prima o poi ne gioverete.

Siate consapevoli del vostro tempo, siate consapevoli del suo valore immenso.

E…buon inizio!

Commenti