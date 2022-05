Il violento temporale che in serata s’è abbattuto su Chivasso e il chivassese ha provocato danni e disagi un po’ ovunque.

I più pesanti, senza dubbio, in frazione Castelrosso, dove in via Casale, all’altezza del civico 60, a poche centinaia di metri dal confine con Verolengo, sono caduti in strada per via del forte vento tre pali della luce e una quercia.

Sulla strada – la ex SS 31 bis del Monferrato – fortunatamente in quei momenti non c’erano auto in transito.

Non appena la violenza del temporale s’è placata, la strada è stata interdetta alla circolazione. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza la via.

Disagi per i collegamenti internet e telefonici.

Commenti