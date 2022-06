La denuncia è tutta sul profilo Facebook del consigliere comunale Matteo Doria. “Ieri sera – scrive – al termine di una funzione religiosa a Castelrosso, sono stato pesantemente insultato da quello che dovrebbe essere il primo cittadino uscente ( sei un pezzo di.. , miserabile , siete tutti dei miserabili etc etc), sulla pubblica piazza ed oggettivamente in modo del tutto gratuito, in un contesto tra l’altro che prevederebbe un certo contegno (pare per non avere trovato un posto d’onore a lui riservato in un una foto di gruppo, ma “solo “ un invito generico). Si possono comprendere la stanchezza ed il nervosismo,ma personalmente ritengo che, a prescindere dagli schieramenti e dalle ideologie, il rispetto per per le persone non dovrebbe mai mancare.