“Non ho il piacere di conoscere il sig Cambursano e come ho già dichiarato non leggo abitualmente il giornale La Voce… Mi hanno pero’ girato questo ritaglio…” scrive su Facebook il dottor Claudio Moretti.

Fosse che non fa anche l’assessore agli affari sociali dell’Amministrazione a guida Claudio Castello non ci sarebbe da stupirsi, ma poiché così non è il problema si pone eccome. Di cultura politica. Di storia della città. Di conoscenza del territorio. Insomma se uno fa il cardiologo deve conoscere la storia della cardiologia. Se uno decide di fare politica deve conoscere la storia politica di ciò che amministra. A meno che non si pensi alla politica come a un hobby, ad un’attività utile solo a scrivere post su Facebook per fare pubblicità a sé medesimi, peraltro sollecitando commenti dei pazienti, il che altro non fa che aumentarne il senso (ci siamo capiti, vero?).

Detto questo l’educazione politica vuole (e non solo quella) che ci si rivolga a chi in passato è stato “onorevole” o “senatore”, proprio con questi titoli, titoli che Renato Cambursano ha. Non farlo presuppone l’offesa o se si preferisce la denigrazione.

La stessa denigrazione che peraltro il dottor Moretti usa con questo giornale, pubblicandone ritagli (conciò violando una specifica legge sull’editoria) e fondamentalmente dandoci del “giornalaccio”.

Ecco Signor, pardon, Dottor Moretti, facciamo così, lei si tenga pure i suoi “pazienti fans” e noi i nostri lettori. Le assicuro che se li mettessimo su una bilancia peserebbero di più i nostri che i suoi. Per il resto continui pure a svolgere tutte le sua tante attività, di medico e di politico. Sulle prime i nostri complimenti per le tante ore di lavoro che fa, sulle seconde continueremo a non esprimere giudizi, considerando che non ne abbiamo ancora visto traccia. Colpa nostra? Colpa sua? Boh…

Un consiglio? “A praticare più mestieri, non si riesce in nessuno….”. Lo diceva Platone.

Liborio La Mattina

