CHIVASSO. Consegna ufficiale oggi a Chivasso di una sonda ecografica wireless alla pediatria dell’ospedale, diretta dal dottor Fabio Stefano Timeus, da parte del Rotary Club locale. Si tratta di una sonda portatile, interattiva con smartphone e tablet, particolarmente adatta per l’approccio diagnostico delle urgenze pediatriche, che servirà anche in pronto soccorso per eventuali emergenze. Al Rotary Club Chivasso, per l’attenzione e la solidarietà anche nei confronti degli operatori del reparto, è andato il ringraziamento da parte dell’azienda sanitaria.

