CHIVASSO. Il popolo della Torteria in marcia verso Torino. Iniziativa promossa da No Paura Day Torino, Associazioni Fieristi Italiana, Lavoro Dignità Libertà No Green Pass Torino, Free Vax e l’Onda Piemontese.

Un centinaio di persone questa mattina – di fronte agli occhi curiosi dei chivassesi “E’ di nuovo ora?”, domandavano i più ricordando le proteste e gli aperitivi disobbedienti di aprile/maggio scorsi – si è ritrovato in piazza d’Armi all’angolo con via Orti, di fronte al locale di Rosanna Spatari, per iniziare una camminata che si è conclusa in piazza Vittorio, a Torino. Qui l’aperitivo [...]