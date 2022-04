CHIVASSO. Sulle note di “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti e accompagnata dalla figlia Lucia, sotto una pioggia autunnale, questo pomeriggio alla Quintana del Cedro la candidata sindaco Claudia Buo ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale.

Nell’occasione la consigliera comunale di opposizione ha inaugurato il quartier generale per la tornata elettorale alle porte ed ha presentato, oltre alla sua candidatura, anche le due liste che la sostengono.

Buo, ex assessore al Bilancio della Giunta di Libero Ciuffreda, si candida per le liste “Liberamente” e “Democratici in Azione [...]