CHIVASSO. Il percolato delle discariche è finito nella roggia San Marco?

Il liquido scuro e oleoso comparso tra febbraio e marzo nella roggia San Marco è arrivato almeno in parte dalle discariche di Regione Pozzo? Il percolato rilasciato dalla discarica ha dunque raggiunto la città attraverso le fognature, per emergere nelle acque della roggia fra via Berruti e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti