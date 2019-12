CHIVASSO. Il Natale si colora di allegria con l’associazione “Creare con Cuore”: arte e creatività protagoniste assolute

Anche quest’anno l’associazione “Creare con Cuore” scende in campo per animare le strade di Chivasso in occasione del Natale: sabato 21 e domenica 22 dicembre Concetta Puglisi, presidente dell’associazione, e tutti i creativi che ne fanno parte rallegreranno le nostre vie coi loro banchetti di oggettistica di vario tipo, rigorosamente fatta a mano, frutto del loro ingegno e della loro creatività. Ma non solo… tanti gli eventi parallelli organizzati per rendere ancora più ricco questo ultimo week – end pre natalizio.

“L’associazione è artistica e culturale. E’ composta da persone che vengono definite ‘Operatori del Proprio Ingegno Creativo’ (OPI) e che si dedicano con passione, manualità e fantasia all’ideazione, progettazione, creazione e realizzazione di oggetti prodotti a mano, quindi unici e originali. Il nostro motto è: ‘Creatività e Fantasia Artigiana’ e ha come punto cardine l’idea di valorizzare e tutelare l’artigianato italiano, garantendo prodotti “handmade” di alta qualità” afferma la presidente.

Ma entriamo nel vivo del week – end presentando il programma ufficiale: sia il 21 che il 22 dicembre, dalle 9.30 alle 18.30, via Torino sarà arricchita dalla presenza dei banchetti del “Mercatino Natalizio di Arte Manuale” dove sarà possibile trovare tante idee uniche ed originali per i regali di Natale; in contemporanea Babbo Natale e gli Elfi saranno in giro per la via e per i negozi. I “Folletti del Natale” allestiranno dei laboratori creativi per i più piccoli presso il negozio “Brums” al civico 19, mentre al civico 54 sarà possibile gustare dell’ottima cioccolata calda nello stand a cura de il “Bar dello Sport”. Un occhio di riguardo, che l’associazione non manca mai di avere, per la beneficenza: sarà infatti possibile trovare anche lo stand per la raccolta fondi per l’ “Istituto di Candiolo – IRCCS”, centro oncologico piemontese di primissimo livello. Nella Chiesa degli Angeli, sempre ambo giorni, sarà possibile ammirare i disegni a tema Natale dei piccoli artisti dell’ associazione “Prisma Laboratorio Artistico”, insieme ai presepi realizzati dai creativi dell’associazione “Creare con Cuore”. Sarà possibile votare il presepe più bello.

Il 21 dicembre, in piazza Carletti, i bambini potranno giocare con Babbo Natale e consegnargli la loro letterina. In piazza della Repubblica, a partire dalle 15.30, l’atmosfera sarà riscaldata dai canti natalizi del “Trio Sms”. Il 21 e 22 dicembre, nuovamente in piazza della Repubblica, sarà presente uno stand dove si potranno degustare vin brulè e canestrelli. Invece, esclusivamente il 22, presso il Teatrino Civico di piazza Generale C.A. dalla Chiesa si potrà assistere allo spettacolo natalizio “Povero Babbo Natale”, a cura dell’ “Officina Culturale APS”: il primo spettacolo sarà alle 16.00, il secondo alle17.30. A fine spettacolo merenda per tutti. Per info e prenotazioni 3334249498 – 34996671688.

Con tutte queste belle iniziative l’associazione “Creare con Cuore” ci tiene ad augurare un Buon Natale a tutti… e quindi… che Natale sia!

