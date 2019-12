CHIVASSO. Il Natale è magia con i commercianti

Ritorna, magicamente, come sempre. E’ il Natale, la festa più attesa dell’anno in grado di scaldare i “cuori” di grandi e piccini. Ritorna magicamente anche a Chivasso, con le luminarie accese e i giochi di luce particolari, che non hanno illuminato solo le vie della città, ma hanno reso più belle anche le vetrine e gli ingressi dei negozi. Sono 46 i commercianti che hanno aderito a questa iniziativa, con l’intento di rendere più “luminosa” la cittadina che vivono ogni giorno.

Tra le attività che hanno partecipato troviamo: Dolci Capricci, Tiffany, Panetteria Lopez, Ottica Fatibene, Pizzeria Vecchio Cavour, Sueno Abbigliamento, Patrick Oro, Golden Point, Eureka Kids, Bar La Fenice, Pasticceria Piccoli, Hope Gioielli, Tabaccheria Crosetto Tiziana, De Simone Gioielli, Farmacia Croce, Erbolario, Profumeria Ethos, Intimissimi, Profumeria Espera, Carisma, Fuori Portici Donna e Uomo, Pasticceria Bonfante, Blocker, Gioielli Vogliotti, Stella Zeta Accessori, Ultimo Impero, Brums Bimbi, Mcs Abbigliamento, Cialde Caffè, Libreria L’Angolo di Fricci, Ciao Viaggi, J&J Abbigliamento, Tribeca, Quadrifoglio, Oggero Gioielli, Tabaccheria Bordino Mariella, Intimo Fantasy, Erbavoglio e Patrizia Martini.

Una delle partecipanti Federica Gallina della Pasticceria Piccoli racconta: “L’idea è nata con l’obiettivo di portare un po’ della magia del Natale nelle vie principali di Chivasso. Dato il periodo di affluenza maggiore da parte delle persone che per gli acquisti dei regali o per una semplice passeggiata si trovano in centro, ci è sembrato carino creare qualcosa tutti insieme, che potesse aiutare a rendere ancora più speciale l’atmosfera natalizia”.

A dispetto del periodo storico in cui ci troviamo, in cui non è semplice unirsi per creare qualcosa di speciale, è la dimostrazione che con la forza di tanti, legati da sentimenti di bontà e di condivisione, si possono raggiungere dei bellissimi ed “accesi” risultati.

Allora non ci resta che dire grazie come cittadini chivassesi per questo spettacolo e goderci questo periodo incantato con la sua bellezza, le sue tradizioni e le canzoni da intonare insieme, nelle riunioni di famiglia.

Con la sua atmosfera, gli alberi di Natale decorati e con quelle luci, che solo nel vederle trasmettono molta felicità.

