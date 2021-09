Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Volevano diventare genitori Cristina Toncu, 30 anni compiuti a giugno, e il marito Stefan Sirbulet. Originari della Moldavia, da tanti anni residenti a Chivasso, in provincia di Torino, sono tornati in pieno agosto nel paese d’origine per tentare la procedura di fecondazione assistita.

Qualcosa è andato storto: Cristina, durante l’intervento per il prelievo degli ovociti, si è sentita male. Era il 26 agosto. E’ morta dopo una settimana di agonia all’ospedale di Chisinau. Ora [...]