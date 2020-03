Il 23 ottobre 1859, Vittorio Emanuele II emanò una legge per suddividere il regno in Province, Circondari e Mandamenti. La provincia comprendeva i circondari e formava un territorio comune tanto all’autorità governativa e militare, quanto all’autorità giudiziaria ed amministrativa. Il circondario comprendeva [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti