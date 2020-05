CHIVASSO. Il libro che racconta i 30 anni della “Samco” è pronto

Trent’anni di “Samco” (“Associazione per Sostegno al Malato Cronico e Oncologico”), meritavano di essere raccontati e così è stato fatto. Negli scorsi giorni è uscito un libro che narra la storia di questa associazione che si prodiga per sostenere e aiutare chi è malato e soffre, ma anche chi gli sta vicino. Il titolo è: “Trent’anni insieme, in punta di piedi”. La storia intera, dal 1989 al 2019.

“E’ un libro scritto da più mani, con il cuore e in modo obiettivo. Vi hanno partecipato coloro che hanno reso e continuano a rendere la nostra associazione ciò che è. Non è stato facile, trent’anni sono tanti e ci è costato tagliare delle parti e fare delle scelte. Anche se non li nominiamo tutti ci teniamo a ringraziare chiunque abbia partecipato alla realizzazione dell’opera, questa esperienza ci ha uniti più che mai. Un grazie in particolare a Giuseppe Busso, presidente dell’ ‘Unitre’, che ci ha guidati e aiutati in questo percorso, collaborando nella redazione del testo. Un grazie anche al Maestro Francesco Capello per aver realizzato la copertina del libro, un vero artista. Coi suoi scritti e i suoi pensieri è un libro di tutti e per tutti, che ci porta a capire perché, nonostante sia difficile, si trovi sempre la forza di andare avanti” – affermano dalla “Samco”-. Il libro non vuole essere una pubblicazione celebrativa, ma la testimonianza di un impegno che continua incessantemente per l’affermazione del Diritto a vivere, fino all’ultimo istante, una vita senza dolore e ‘protetta’ dalle cure palliative. Questo compito per la ‘Samco’ rappresenta un imperativo etico che noi tutti vorremmo continuare a condividere” spiegano.

Fierissimo di quest’opera il presidente della “Samco”, il dottor Libero Ciuffreda. “Finalmente è arrivato, pronto a sorprenderci e a riconoscere tanti nostri amici e colleghi. E’ un libro che narra una storia, la nostra, quella dell’Ospedale di Chivasso, dei Servizi Territoriali e dell’Hospice. Un libro imperdibile e che ‘profuma’ di solidarietà, servizio gratuito e cura di alto livello professionale. Tutti sono protagonisti. E’ un testimone che ci teniamo a consegnare alle giovani generazioni” afferma dal suo Facebook annunciando l’uscita del libro.

Il libro costa 20 euro e si può acquistare passando direttamente nella sede “Samco” di via Piazza d’Armi 12. Oppure è possibile richiederlo via e-mail a samcoonlus@libero.it o via telefono al 3777040492 e verrà recapitato a domicilio dai volontari con tutte le precauzioni sanitarie necessarie.

A causa del periodo particolare e di restrizioni legate al Coronavirus non è stato possibile fare una presentazione ufficiale, ma più avanti avverrà e sarà più bella che mai, tutti insieme, di persona, in una bella location per festeggiare allegramente. Nel frattempo si è pensato all’eventualità di una presentazione online, cercando di coinvolgere più persone possibile.

Questo è un libro che merita di essere letto. La storia che racconta va conosciuta e diffusa… E’ importante aiutare chi ha bisogno e fare del bene, sempre, quando possibile. Già solo il semplice acquisto del libro contribuirà esso stesso a far del bene, potenziando le risorse della “Samco” a sostegno di chi necessita della sua assistenza.

