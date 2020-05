CHIVASSO. Il coronavirus s’è portato via Antonio Curzi

S i è spento per un sospetto Covid-19 – anche se poi l’esito del tampone è stato negativo –

Antonio Curzi, ex dipendente comunale, scomparso a 79 anni alle prime luci del mattino di venerdì 1º maggio all’ospedale di Chivasso dove era ricoverato dal giorno precedente. Antonio Curzi era stato trasferito, per volere dei figli Walter e d opo che le sue condizioni di salute erano peggiorate. Da cinque anni e mezzo era infatti ricoverato nella Rsa “Anni Azzurri” di Tonengo d’Asti.

“Mi hanno contattato dalla struttura giovedì 30 aprile, il giorno prima, comunicandomi che le condizioni di salute di mio papà erano peggiorate. Era desaturato e così ho deciso di trasferirlo all’ospedale di Chivasso” ricorda il figlio Walter. Poi quando il suo cuore si è fermato, dall’ospedale è stato trattato come caso di sospetto Covid, come prevedono i protocolli. “E’ stato chiuso in una bara di zinco e da allora non ho più avuto la possibilità di vederlo”, spiega ancora il figlio. Solo nel tardo pomeriggio di venerdì, poche ore dopo il decesso, è arrivata la conferma del tampone con esito negativo. La benedizione funebre è stata celebrata sabato pomeriggio al cimitero di Chivasso.

Antonio Curzi era marchigiano di Ascoli Piceno. Era emigrato al nord, prima a Monza e nel 1960 a Chivasso. Dopo l’impiego alla Pirelli a Settimo e alla Rivoira a Chivasso, in città aveva gestito per sei mesi il dopolavoro ferroviario. Poi nel 1969, dopo la domanda presentata in Comune, aveva ottenuto la gestione dell’allora mattatoio comunale di via Gerbido, dove ora trova sede il distaccamento della Croce Rossa.

Aveva gestito il mattatoio comunale fino alla sua chiusura, nel 1993.

Una volta chiuso il mattatoio, Antonio Curzi aveva trascorso gli ultimi anni lavorativi come messo comunale.

Al lavoro univa la sua passione più grande: il calcio. Il bianconero era l’abbinamento preferito. Ovvero i colori dell’Ascoli, la sua città natale, e la Juventus che ogni domenica seguiva all’ex stadio Delle Alpi.

Lascia i figli Walter, 51 anni, e Monica, 48.

