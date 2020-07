CHIVASSO. Il comune rende omaggio ai volontari

Chivasso Solidale è la giornata che si terrà Sabato 25 luglio, organizzata dall’amministrazione comunale, per rendere omaggio ai volontari e alle associazioni che hanno dato il loro contributo durante l’emergenza da Covid19.

Una giornata che dal cortile di Palazzo Santa Chiara metterà in risalto il tema della solidarietà e del volontariato.

Nel pomeriggio infatti verranno consegnate le benemerenze a coloro che hanno donato gratuitamente del tempo per le attività svolte durante il lock-down, come il confezionamento e la distribuzione delle mascherine e verrà omaggiata la riproduzione del quadro “La Vaccinazione” di Demetrio Cosola a coloro che hanno effettuato una donazione a favore della Croce Rossa Italiana della sezione di Chivasso.

Un modo questo, per ringraziare quei cittadini chivassesi che si sono offerti di mettersi in gioco per la propria città, in una veste differente dal solito.

Inoltre sempre sabato verrà consegnata e poi esposta la barella a biocontenimento, acquistata anch’essa con le donazioni a favore della Croce Rossa.

E allora non resta che attendere la Chivasso Solidale, che come ricorda il nome, sa essere una realtà che aiuta il prossimo, soprattutto, ma non solo, nei momenti di difficoltà.

