Per favorire le attività didattiche a distanza durante la chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus, il Comune di Chivasso ha acquistato quaranta internet card con un traffico di cento giga per consentire ai ragazzi delle famiglie in difficoltà economiche di partecipare alle lezioni online.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Claudio Castello su richiesta delle insegnanti, riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi Cosola e Dasso.

Commenti