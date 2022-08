Il Comune di Chivasso amplia l’asilo nido con i fondi Pnrr. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale sottolineando che arriveranno 390mila euro per i lavori. Il progetto prevede la costruzione di una nuova sezione con dormitorio, in continuità con l’immobile attuale di via Costa che ospita tre sezioni. La tabella di marcia dei lavori prevede che l’opera venga completata entro il primo semestre del 2025.

“L’ampliamento si pone in linea con la crescente domanda di servizi educativi per la prima infanzia in città – fanno sapere dal Comune – e in adeguamento ai nuovi standard prestazionali così come richiesti dalle direttive in materia di efficientemente energetico e vulnerabilità sismica”.

