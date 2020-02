CHIVASSO. Il commercio piange Paola Fago in Cena

Lutto nella famiglia Cena, una delle più conosciute in città. E’ mancata improvvisamente, in ospedale a Chivasso dov’era ricoverata da qualche giorno, Paola Fago, moglie di Claudio Cena.

Cinquantanove anni, commerciante, Paola Fago ha sempre lavorato nel negozio di orologi, oro e preziosi all’interno del centro commerciale Coop, alla periferia est della città.

Una notizia che ha scosso l’intera Chivasso.

Paola Fago lascia, oltre al marito, due figli: Riccardo e Giulia con Iulian. Oltre al fratello Rolando.

Il funerale è in programma per oggi, mercoledì 5 febbraio, dalle ore 15.30 sempre in Duomo, partendo dalle camere mortuarie dell’ospedale cittadino.

Commenti