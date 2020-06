CHIVASSO. Il commercio chivassese: un disastro

Parliamo di commercio chivassese. Un disastro. Lo sviluppo dell’e-commerce prima, l’arrivo della grande distribuzione poi, il lockdown come ciliegina sulla torta, hanno letteralmente messo in ginocchio un tessuto produttivo che, per anni, ha contribuito a sostenere l’economia della città. Ora, mentre la politica, per l’ennesima volta, discute di come aiutare le attività produttive in crisi, tentiamo alcune considerazioni. La prima è la doverosa necessità di accettare il fatto che non è stato il corona virus a mandare in crisi il nostro commercio. Il malessere dei nostri negozi, purtroppo, è cominciato molto prima ed il lockdown ha semplicemente inferto un colpo durissimo, purtroppo spesso decisivo, ad attività che stavano già agonizzando.

È un presupposto importante per capire che tutti gli aiuti economici del mondo, di tutti gli enti locali del mondo, saranno vani se non inquadrati in un tentativo serio e strutturato di ripresa dell’attività produttiva locale. A margine, è come dire che tutte le discussioni politiche sulla quantità di denaro da destinare ai nostri commercianti, come giusto, parziale risarcimento del danno subito a causa dell’emergenza sanitaria, rischiano di diventare un inutile e fastidioso esercizio di demagogia populista, se non supportate da iniziative strategiche a più ampio respiro. Quali? Non è semplice, ma si può tentare qualcosa in più che non qualche banale invito a boicottare gli acquisti on line, o a evitare prodotti che non siano italiani o altre amenità del genere, tanto care ai politici da tastiera.

Proviamo, innanzitutto, ad analizzare la realtà chivassese. Secondo i dati di Adminstat, due anni fa, ma poco è cambiato, la nostra città presentava un’età media di 45,3 anni, valore decisamente alto che, tra i circa ottomila comuni italiani, la pone solo intorno al posto numero cinquemila della classifica che vede ai primi posti i comuni più giovani. Siamo una città vecchia, quindi vuol dire che ci sono un numero cospicuo di persone anziane da servire, persone che, tendenzialmente, potrebbero avere difficoltà a frequentare quotidianamente i grandi centri commerciali periferici ed ai quali il mercato, verosimilmente la loro meta preferita, potrebbe non essere sufficiente per coprire la spesa di una settimana.

Lascio agli esperti, quindi, le ovvie conclusioni circa i servizi richiesti da un target di questo tipo e i costi che può affrontare. Secondo aspetto: l’e-commerce è un dato di fatto. Moltissime persone navigano alla ricerca di prodotti a prezzi vantaggiosi. Perché allora non pensare ad un grande portale dello shopping chivassese, dove ogni attività commerciale possa mettere in mostra le proprie merci, magari evidenziando offerte last minute o opportunità di acquisto vantaggiose per il cliente, sfruttando opportunità di consegna tempestive? Infine, terzo, la sinergia con le eccellenze del territorio, l’aspetto forse più importante.

Per aumentare il numero di potenziali clienti occorre portare gente in città. Le eccellenze sportive, culturali ed enogastronomiche chivassesi, e, perché no, dell’intero nostro territorio, potrebbero diventare importanti elementi attrattivi, se calendarizzati e promossi in modo adeguato. Ovvio che i negozi cittadini, dal canto loro, devono proporre eccellenze uniche, non reperibili nei grandi centri commerciali. È il solito discorso dell’associazionismo chivassese che, in virtù della proprie enormi potenzialità, potrebbe diventare volano di ripresa economica solida e continuativa. Più delle poche centinaia di euro che gli enti locali, tra mille sforzi, stanno provando, doverosamente, ad elargire. Sarà la volta buona? Speriamo.

